Нью-Дели, , 21:19 — REGNUM

Власти индийского штата Джамму и Кашмир обратились к туристам и паломникам с призывом как можно скорее покинуть Кашмирскую долину из-за высокой вероятности террористических нападений, сообщает 2 августа телеканал NDTV.

Кашмир. Индия (cc) Jeevan

«В интересах безопасности и защиты туристов и тех, кто совершает паломничество к пещере Амарнатх-Ятра, им рекомендуется немедленно прекратить пребывание в долине и как можно скорее вернуться оттуда», — указано в заявлении властей штата.

Указано, что «террористы, которых поддерживает пакистанская армия», попытаются атаковать людей, совершающих паломничество. Военные обнаружили недалеко от индуистского святилища тайник с боеприпасами и оружием.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франкфурте рассказали о причинах полицейской операции на вокзале