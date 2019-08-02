Кишинёв, , 21:11 — REGNUM

Право на ретрансляцию в Молдавии российского «Первого канала» передадут от принадлежащего экс-лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку Prime TV к принадлежащему социалистам Игоря Додона телеканалу Accent TV. Как передает ИА REGNUM, Accent TV уже подал в Координационный совет по телерадио запрос на переименование в «Первый канал Молдова» и изменение сетки вещания.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, что телеканал Плахотнюка Prime, который в течение более чем 10 лет ретранслировал «Первый канал», был самым популярным каналом в Молдавии за счет контента «Первого канала». При этом он оставался под контролем Плахотнюка даже когда сам он проводил жесткую русофобскую политику и запретил трансляцию российских новостей в стране.