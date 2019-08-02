Гонконг, Китай, 2 августа 2019, 21:07 — REGNUM
Несколько тысяч государственных служащих присоединились к акциям протеста в Гонконге, 2 августа передает агентство Reuters.
Известно, что в пятничном митинге протеста приняли участие, в частности, несколько тысяч медработников. Днем ранее правительство Гонконга потребовало от госслужащих оставаться «нейтральными».
По подсчетам оппозиции, на митинг в Гонконге 2 августа вышли около 40 тыс. человек. Полиция заявляет о 13 тыс. участниках митинга.
Читайте также: Протестующие в Гонконге начали слепить полицейских лазерными указками