Гонконг, Китай, , 21:07 — REGNUM

Несколько тысяч государственных служащих присоединились к акциям протеста в Гонконге, 2 августа передает агентство Reuters.

Известно, что в пятничном митинге протеста приняли участие, в частности, несколько тысяч медработников. Днем ранее правительство Гонконга потребовало от госслужащих оставаться «нейтральными».

По подсчетам оппозиции, на митинг в Гонконге 2 августа вышли около 40 тыс. человек. Полиция заявляет о 13 тыс. участниках митинга.

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