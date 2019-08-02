Москва, , 20:59 — REGNUM

США продолжают использовать инсценировку отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в качестве предлога для обострения отношений с Россией. Об этом говорится в распространённом вечером 2 августа комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Эта откровенная провокация, участников которой до сих пор скрывают из-за опасения разоблачения, вновь служит предлогом для готовящихся санкций против российской стороны», — констатировала представитель МИД.

Захарова добавила, что анонсированные санкции «преимущественно дублируют антироссийские меры, вводившиеся в предыдущие годы».

Так, подчеркнула она, США уже давно ввели ограничения для своих банков в выдаче кредитов и препятствуют взаимодействию России с международными финансовыми институтами развития, а также заблокировали продажу российской сторонй многих технологий и товаров.

«Россия продолжит поступательное развитие, укрепление экономики и обороноспособности, наращивание своего влияния на международной арене, несмотря на упомянутый санкционный шантаж», — отметила Мария Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что президент США Дональд Трампподписал указ о введении в действие второго пакета ограничительных мер в отношении России в связи с делом о предполагаемом отравлении экс-сотрудника ГРУСергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

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