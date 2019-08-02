Иерусалим, , 20:47 — REGNUM

Тридцать семь человек были ранены и травмированы в ходе столкновений с израильскими силовиками в секторе Газа, сообщает 2 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря минздрава палестинской автономии Вафаи Яги.

По её словам, из этого количества 18 человек получили огнестрельные ранения. Утверждается, что они были ранены «боевыми пулями».

Как сообщало ИА REGNUM, в секторе Газа с 30 марта 2018 года продолжаются акции протеста палестинцев, также известные как «Великий марш возвращения». В ходе этих столкновений, традиционно активизирующихся по пятницам, погибли 308 человек.

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