Москва, , 20:14 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который упрощает выдачу разрешений на временное проживание в России отдельным категориям иностранных граждан без учета квоты. Соответствующий документ был опубликован сегодня, 2 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь срок рассмотрения заявления о выдаче разрешений на временное проживание в России сокращается с 6 до 4 месяцев.

Кроме того, разрешение на временное проживание будет выдаваться отдельным категориям граждан иностранных государств без учета квот.

Речь идёт о гражданах, которые родились в Российской Федерации, состоят в браке с гражданином России, являются участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников или же признаны беженцами либо получившие временное убежище в России.

Также вводится новая практика предоставления бессрочного вида на жительство. Стоит отметить, что сейчас вид на жительство дается максимум на пять лет.

Вид на жительство теперь может выдаваться иностранным гражданам даже без получения разрешения на временное проживание. Это касается иностранцев. которые родились на территории РСФСР и в прошлом имели гражданство СССР.

Помимо прочего, закон уточняет перечень случаев, при которых разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину без учета квоты правительства. Такое разрешение теперь могут получить иностранные граждане, которые прожили в России не менее одного года на основании разрешения на временное проживание и которому вид на жительство выдается без получения разрешения на временное проживание.