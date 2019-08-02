Киев, , 20:12 — REGNUM

Гражданам Соединенных Штатов, находящимся на территории Украины надо соблюдать бдительность и осторожность ввиду активности боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предупреждает 2 августа пресс-служба посольства США в Киеве.

Американским гражданам рекомендовано избегать мест массового скопления людей как минимум в течение ближайшего месяца. По мнению дипломатов, боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут воспользоваться возможными массовыми беспорядками и протестами для террористических атак.

Как сообщало, на Украине из-за решения президента Зеленского отменить военный парад в день независимости, так как он является «помпезным и точно недешевым».

В ответ националистические организации пообещали устроить парад без согласия официальных властей.

Кроме того, на Украине жители страны имеют сотни тысяч единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, а правоохранительная система продолжает разрушаться.

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