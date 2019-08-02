Магас, , 20:03 — REGNUM

Постоянный представитель Ингушетии при президенте России Алихан Цечоев подал в отставку по собственному желанию. Вместе с тем его заявление и указ об освобождении от должности главой региона ещё не подписаны, пишут 2 августа РИА Новости.

По данным СМИ, новыми местом работы Цечоева станет министерство РФ по делам Северного Кавказа.

Напомним, Цечоев возглавлял постпредство Ингушетии в Москве с декабря 2016 года. Перед этим в течение года он работал первым заместителем председателя правительства республики.