Магас, 2 августа 2019, 20:03 — REGNUM
Постоянный представитель Ингушетии при президенте России Алихан Цечоев подал в отставку по собственному желанию. Вместе с тем его заявление и указ об освобождении от должности главой региона ещё не подписаны, пишут 2 августа РИА Новости.
По данным СМИ, новыми местом работы Цечоева станет министерство РФ по делам Северного Кавказа.
Напомним, Цечоев возглавлял постпредство Ингушетии в Москве с декабря 2016 года. Перед этим в течение года он работал первым заместителем председателя правительства республики.