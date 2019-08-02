Киев, , 19:49 — REGNUM

Информация о том, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан якобы написал заявление об отставке, направлена на то, чтобы подорвать его статус и поставить под сомнение его способность и дальше эффективно работать. Об этом 2 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«Тут могут быть люди, заинтересованные в том, чтобы подорвать его статус. Поставить под сомнение его способность дальше эффективно работать. А возможно, это также отбивает реальные процессы внутри Офиса. Отсутствие четкого объяснения от пресс-секретаря президента увеличивает количество вопросов, на которые сложно найти обоснованный ответ», — рассказал Грищенко.

При этом он напомнил, что на Украине распространена практика, когда окружение президента пишет заявления об отставке.

«Насколько я понимаю из тех объяснений, которые звучат в последнее время, президент договорился об этом с самого начала со всеми, кто приближен к нему. Почему это заявление стало доступно общественности, не совсем понятно… Это устоявшаяся практика. Не скажу, что везде, не в каждом министерстве, но то, что это существовало на протяжении всех лет независимости, это да. Давать ход таким заявлениям — это тот инструмент, который держит дисциплину на соответствующем уровне. Я не утверждаю, что это правильно, но это — реальность», — сказал Грищенко.

При этом он призвал пресс-секретаря президента Зеленского Юлию Мендель положить конец слухам вокруг заявления Богдана.

«С другой стороны, стоит обратить внимание на то, каким образом реагирует Офис президента. Вместо того, чтоб положить конец теме, которая по определению является слухом, пресс-секретарю нужно четко сказать, что это не имеет никакого отношения к реалиям, что президент полностью доверяет главе своего Офиса, он не собирается его увольнять. Объяснение, что «это — слухи и я не буду это комментировать» — не лучшая европейская практика… Это оставляет пространство для дополнительных слухов, теорий и разгона этой темы по всем медийным ресурсам», — подытожил Грищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что глава офиса президента Богдан ранее написал заявление об отставке. По его словам, аналогичные заявления на увольнение написали «все в его команде».

Напомним, 1 августа в украинских СМИ появилась информация, что глава Офиса президента Богдан написал заявление об отставке и подал его президенту. В свою очередь пресс-секретарь Мендель назвала «слухами» информацию о том, что Богдан написал заявление об отставке.