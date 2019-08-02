2 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Если мы примем теоретически возможность поражения Ираном какой-либо израильской электростанции и также поражение нескольких гражданских объектов, влекущих гибель сотен или нескольких тысяч людей, то это воспринимается как серьезный и болезненный удар. Однако при учете известных военным экспертам израильских новшеств такой сценарий маловероятен. Иными словами, руки израильского руководства в борьбе с Ираном развязаны.

Авигдор Эскин, , 19:38 — REGNUM

Зачем Израилю понадобились испытания ракеты типа «Хец-3» на Аляске при участии американских военных и именно в это время? Сообщается о трёх испытаниях, оценённых безоговорочно успешными. Российские политологи из среды обитания арабиста Виталия Наумкина скептически вопросят: а был ли мальчик? Сегодня принято ядовито ёрничать по любому поводу.

Израиль

Российские военные не станут ёрничать, так как их спутники зафиксировали точно всё, что происходило на Аляске неделю назад. Кроме того, в некоторых странах не принято огульно лгать. Когда запущенный несколько месяцев назад на Луну израильский аппарат потерпел неудачу, то весь мир узнал об этом фиаско незамедлительно, из собственно израильских источников. Поэтому противникам Израиля не стоит тешить себя иллюзиями в отношении боевых качеств новой ракеты «Хец-3». Её технические характеристики уже обсуждались подробно военными экспертами, и все сошлись во мнении, что речь идёт о последнем слове техники.

Успешно испытанные Израилем ракеты не оставляют надежды иранским аятоллам поразить какие-либо стратегические объекты на территории Израиля. Согласно информации из открытых источников, Иран может располагать несколькими десятками ракет дальности до 2000 километров (ходят слухи, что несколько из них могут долететь и до Европы). Однако они не прошли серьезных испытаний. В ходе почти каждодневной работы Израиля по уничтожению иранской инфраструктуры в Сирии в течение последних лет Тегеран ответил один раз ракетным ударом по Голанским высотам. И результат был столь плох, что лучше бы им не страхопудить своими достижениями.

Их полный провал нам известен, а вот чем подкрепляют свои рассуждения об особо опасных иранских ракетах некоторые израильские и американские эксперты? Нет ли преувеличения?

Давайте вспомним разговоры о грозной миллионной армии Саддама Хусейна. В 2003 году американцы прошлись по Ираку, как нож по маслу. Сопротивление было смехотворным. Кто сказал, что Иран способен на нечто большее? Война с Ираком у них шла на равных. Или есть причины думать, что сейчас речь идёт об укреплённой и умудрённой армии? А может, ровно наопако? Кстати, в воздухе соотношение сил с Израилем катастрофично для Тегерана, как и на море, где израильские подводные лодки располагают полным превосходством.

Но даже если самые комплиментарные оценки иранских достижений в сфере ракет верны, система «Хец-3» указывает на то, что «лучше не стоит». Если мы примем теоретически возможность поражения Ираном какой-либо израильской электростанции и также поражение нескольких гражданских объектов, влекущих гибель сотен или нескольких тысяч людей, то это воспринимается как серьезный и болезненный удар. Однако при учете известных военным экспертам израильских новшеств такой сценарий маловероятен. Иными словами, руки израильского руководства в борьбе с Ираном развязаны.

В среде российских арабистов ходит легенда об успехах террористической проиранской организации «Хезболла» в ходе войны 2006 года. (Это те люди, которых россияне хорошо помнят по захвату четверых советских заложников в Бейруте, один из которых был зверски убит). Дескать, покажут они «кузькину мать» израильтянам из Бейрута.

В ходе военных действий было выпущено по тылу Израиля с целью убийства мирных граждан 3970 ракет. Это привело к гибели 44 людей.

Есть основания полагать, что соотношение сил сегодня не даёт «Хезболле» надежд на повторение тех баталий, когда израильская военная машина продемонстрировала жирные слои ржавчины. И даже тогда террористы были обращены в бегство, а их лидер Хасан Насралла (ударение на последний слог) скрывается с тех пор в бункере.

Испытание на Аляске лишает Израиль эффекта неожиданности в отношении этой оружейной новинки. Но оно служит острастке. Это крепкое предупреждение иранским военным.

Оно имеет добавочную значимость фактором американцев, поучаствовавших в чисто израильском событии. Политика президента Трампа налицо: американцы предоставляют площадь и свой контингент для манифестации израильского ратного новшества. Это признак самого тесного сотрудничества в истории взаимоотношений Израиля и США. Такое было немыслимо при администрации Обамы.

В данное время Иран ищет путей напоминать о себе таким образом, чтобы страны Европы и США начали всё больше задумываться о том, как санкции только усугубляют впадание аятолл в экспансионистское (не путать с сионизмом) и террористическое неистовство. Иранское руководство готово вести войну на истощение, не доводя дела до полномасштабной войны. Этим объясняются их провокации в Заливе.

В этой ситуации Израиль напомнил Ирану, что силы не равны и что израильская реакция на любые провокации будет осуществлена без опасения, что Тегеран сумеет поразить мирные и стратегические объекты в тылу Израиля. Политика острастки и успокоения