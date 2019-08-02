Ташкент, , 19:29 — REGNUM

Американская благотворительная организация «Project CURE» направит в Каракалпакию оценочную миссию для изучения конкретных потребностей медицинских учреждений зоны Приаралья, сообщает МИД Узбекистана.

«Миссия составит полный список средств, которые будут поставлены в Каракалпакстан, при этом будут учтены технологические и кадровые возможности отечественных больниц, к отдельным видам оборудования планируется приложить дополнительные комплектующие (аккумуляторы, стабилизаторы, генераторы и другие), а также провести краткие курсы по их использованию», отмечается в сообщении.

Среди средств, которые американская организация готова поставить в Каракалпакстан: операционные столы, больничные койки, оснащенные всем необходимым диагностическим оборудованием, аппараты гемодиализа, оборудование для ультразвукового исследования (УЗИ), рентгеновские сканеры, инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных, родильные и инвалидные кресла, дефибрилляторы, лабораторные приборы, медицинские кислородные баллоны и другие.

«Project CURE» является крупнейшим в мире дистрибьютором медицинского оборудования на цели благотворительности. Деятельность организации охватывает 135 государств мира. К работе привлечены более 20 тыс. волонтеров.

Аральский кризис является крупнейшей экологической катастрофой современности, ежегодно поднимающаяся со дна высохшего моря пыль разносит по обширной территории — от Восточной Европы до Гималаев — около 80 миллионов тонн солей и вредных химических веществ, что свидетельствует о глобальном характере проблемы. Аральское море, которое находится на границе Казахстана и Узбекистана, начиная с 1960-х годов, потеряло до 80 процентов водной глади, следствием обмеления стал неуправляемый забор воды из основных питающих рек Амударьи и Сырдарьи для нужд сельского хозяйства. До начала обмеления Аральское море было четвёртым по величине озером в мире. В настоящий момент высыхающее Аральское море ушло на 100 км от своей прежней береговой линии возле города Муйнак в Узбекистане