Ивано-Франковск, Украина, 2 августа 2019, 19:29 — REGNUM
«В Ивано-Франковской области президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует советские методы управления и наведения порядка». Об этом 2 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт, экс-депутат Верховной рады Юрий Костенко, комментируя просьбу президента к депутату мажоритарщику Андрею Иванчуку профинансировать строительство сельской дороги на 175 миллионов гривен (6,9 млн. долл.).
Он выразил уверенность в том, что Иванчук не выполнит обещание построить дорогу, данное Зеленскому.
Кроме того, политик допускает, что информация о том, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об отставке «была контролируемой утечкой информации».
Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2019 г. президент Владимир Зеленский во время поездки в Ивано-Франковскую область попросил депутата мажоритарщика Андрея Иванчука профинансировать строительство дороги на 175 миллионов гривен.
Во время совещания с местными властями президент сообщил, что узнал от граждан, что в ряде городов области нет дорог с 90-х годов.