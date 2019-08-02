Ивано-Франковск, Украина, , 19:29 — REGNUM

«В Ивано-Франковской области президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует советские методы управления и наведения порядка». Об этом 2 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт, экс-депутат Верховной рады Юрий Костенко, комментируя просьбу президента к депутату мажоритарщику Андрею Иванчуку профинансировать строительство сельской дороги на 175 миллионов гривен (6,9 млн. долл.).

«Это такой госпартактив. Я еще жил в советские времена. Это типичная ситуация для партийных руководителей, что перекочевало в украинскую политическую систему. Могу назвать многих президентов, которые также проводили такие политизированные представления», — сказал Костенко.

Он выразил уверенность в том, что Иванчук не выполнит обещание построить дорогу, данное Зеленскому.

Кроме того, политик допускает, что информация о том, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об отставке «была контролируемой утечкой информации».

«Учитывая, как работает наше сегодняшнее руководство стороны, хочу сказать, что это могла быть контролируемая утечка информации. Это является типичной ситуацией в типичной демократической стране», — пояснил Костенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2019 г. президент Владимир Зеленский во время поездки в Ивано-Франковскую область попросил депутата мажоритарщика Андрея Иванчука профинансировать строительство дороги на 175 миллионов гривен.

Во время совещания с местными властями президент сообщил, что узнал от граждан, что в ряде городов области нет дорог с 90-х годов.