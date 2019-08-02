Киев, , 19:25 — REGNUM

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство начало допрашивать жителей оккупированной части Донецкой и Луганской народных республик, которые обратились за получением российского гражданства. Об этом Матиос рассказал в интервью «Радио НВ».

По словам Матиоса украинская военная прокуратура якобы действует в рамках украинского закона. У военной прокуратуры, заверяет он, есть полная картина происходящего, и она смогла установить большое количество граждан Украины, которые обратились за получением российского гражданства.

Матиос уточнили, что из тех 13 тыс. человек, о которых Киеву известно, большая часть граждан была идентифицирована.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный процесс получения российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер заявил, что на этот шаг он пошел исключительно из гуманитарных соображений.