2 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Сразу хочу оговориться: всё, что написано ниже, является результатом непубличного общения (инклюзива) и должно рассматриваться только как версия

Андрей Ганжа, , 19:22 — REGNUM

Победа Владимира Зеленского на президентских и победа «команды Зеленского» на парламентских выборах была протестной акцией. Три четверти политически активных украинцев проголосовали против клептократического режима Петра Порошенко и патронируемых им «партий войны». Но во все времена любое протестное голосование имеет одно общее свойство: оно может принести победу, но не создает условий для формирования «команды победителей». И именно это сейчас происходит с триумфаторами украинского электорального процесса 2019 года.

Украина

Если проанализировать парламентскую ЗЕдобычу 2019 года (254 человека, которые зашли в Верховную раду), то там можно отчетливо выделить три группы:

внезапно ворвавшуюся в украинский политикум «группу поддержки» самого президента Владимира Зеленского, или, если хотите, административный ресурс «95 квартала».

не уступающую первым по величине — группу частично бизнесмена Игоря Коломойского, частично министра внутренних дел Арсена Авакова.

несколько неожиданную для стороннего наблюдателя команду, которую я позволю себе назвать «группой Пинчука».

И третьи — совсем не шутка. Потому что у Виктора Михайловича Пинчука (подробнее ниже) есть сильнейший публичный персонаж — его тесть, Леонид Данилович Кучма, президент Украины в 1994—2005 годах. По уже упомянутому инсайду в Службу безопасности Украины (СБУ) на уровне центрального аппарата, на уровне областных управлений происходит массовое возвращение кадров времен именно Леонида Кучмы. То есть — возраста 50+. А сам Кучма возвращается в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе в качестве ее главы.

Леонид Данилович четыре года участвовал в работе ТКГ, но в октябре прошлого года покинул ее. По его собственным словам — в связи с возрастом, по преобладающему экспертному мнению — в связи с бессмысленностью работы группы и под давлением экс-президента Порошенко.

И вот теперь — возвращение. И причины этого возвращения можно предложить две. Первая: президент Зеленский «выдавливает» из перспективной (с точки зрения общественного мнения) темы «обмена пленными» на востоке Украины своего политического оппонента Виктора Медведчука, чья политическая сила заняла второе место на парламентских выборах. Вторая: как бы не изгалялась украинская медиабратия, Россия сейчас явно подыгрывает Зеленскому: активизировала отвод войск на востоке страны, разговоры об обмене пленными и так далее. А ведь в Кремле могли просто, как при Порошенко, поставить эту тему «на паузу». Но вместо этого россияне явно открывают «окно возможностей». А это означает, что даже спустя полтора десятка лет после своего президентства Кучма — это серьезно.

Там более, что фон других событий (встречи на высшем уровне, министерские заявления, формат решения молдавской проблемы) позволяет предположить, что по украинскому вопросу найден пусть вялый, но компромисс между уже не региональными исполнителями, но и геополитическими игроками (ЕС, Россия, США).

А уже в начале тысячелетия в Украине было известно: «говорим Кучма — подразумеваем Пинчук».

Виктор Михайлович Пинчук, зять Леонида Кучмы и один из самых успешных бизнесменов Украины, последние пять лет демонстративно избегал публичной политики. Зато добился многого другого. 16 июля 2019 года Федеральный реестр США опубликовал сообщение, что министерство торговли США отменило подписанное в июле 2014 года соглашение с группой «Интерпайп» (сталь, трубы, железнодорожная продукция) о приостановке антидемпингового расследования в отношении труб в обмен на ценовые обязательства по уровню поставок данной продукции на территорию страны.

На первый взгляд, это решение «играет» против Пинчука, который является владельцем «Интерпайпа». Теперь группе придется платить пошлину в размере 7,47%, введенную по итогам антидемпингового расследования против ряда стран — импортеров стальных труб, в том числе Украины.

Но, с другой стороны, такое решение позволит группе не соблюдать ценовые обязательства на свою продукцию. А в последние годы команда Пинчука в центре своего внимания держала не США (чей рынок явно перенасыщен предложениями), а богатых арабов Ближнего Востока:

в начале 2016 года компания зарегистрировала свою торговую марку в ОАЭ;

в середине 2016 года компания объявила о планах по расширению своего присутствия в Катаре;

в 2017 году «Интерпайп» поставила первоначальный заказ в размере 3000 колес для Организации железных дорог Саудовской Аравии

И с учетом этого момента отмена соглашения с США — это просто подарок, поскольку позволит «Интерпайпу» вести самостоятельную, не связанную с какими-нибудь международными обязательствами, ценовую политику.

Существование как минимум трех групп интересов в парламентской ЗЕкоманде некоторым образом подтверждается существованием там трех точек зрения по ныне самому актуальному вопросу украинской политики: о местных выборах.

Две из них озвучены уже давно:

выборы следует проводить досрочно, по всей территории Украины, на волне электорального успеха 2019 года. Публичная мотивация: успеваем уложиться в бюджет 19-го года и со следующего года, с чистого листа, полные сил, приступим к изменению страны. Такой подход наиболее соотносится с интересами группы (групп?) Коломойского и Авакова;

выборы следует проводить в соответствии с действующим законодательством, осенью 2020 года. И такую позицию можно понять: если провести выборы «прямо сейчас», то за все негативы будущего отопительного сезона электорат будет спрашивать не с нынешних «Труханова, Кернеса или Кличко», а уже с конкретно властной вертикали Зеленского. Такой подход более всего отвечает политическим интересам людей из «записной книжки» президента;

Но есть и третий подход (опять-таки, инсайд). Существует еще одна точка зрения. Которая базируется на том исторически безупречном наблюдении, что ни одна власть не может существовать, не контролируя столицу и крупные города. Ярчайший пример тому — Партия регионов. Мощнейшая партия во всех ведущих регионах, за исключением Киева. И всё, посыпалась при первом «столичном толчке»… Поэтому предполагается, что местные выборы будут проводить выборочно — Киев, Днепропетровск, Сумы, Харьков, Винница, Тернополь. И Львов — обязательно. А остальные выборы — в 20-м году, как предусмотрено действующим законодательством. И никаких нарушений избирательных правил: ведь к мэру любого города-миллионника всегда можно выставить претензии, и в первую очередь — криминальные. Обоснованы они или не очень — это уже дело десятое, поскольку это будет всего лишь поводом для проведения досрочных выборов не во всеукраинском масштабе, а именно там, где это необходимо для сохранения власти.

Противоречия между группами могут принять достаточно жесткий характер. Точнее — уже приняли. Потому что информация об отставке (1 августа) главы президентской администрации (новое название — офис президента) Андрея Богдана («группа Коломойского») через 40 дней после вступления в должность (21 июня) — это случай беспрецедентный не только в истории Украины, но и, пожалуй, в мировой. Хотя президентского указа об отставке Богдана до настоящего времени нет. Что означает, что рассказы об отставке Богдана могут быть не более чем фейком, разгоняемым по информационным лентам. А это уже означает сознательную межгрупповую войну в «Слуге народа», политической партии Владимира Зеленского.

А ведь это только начало…