Мурманск, , 19:16 — REGNUM

Самый большой в мире парусник — учебный барк «Седов» — 2 августа впервые с 2015 года зашёл в морской порт Мурманска, который ранее был его базовым портом. Об этом сообщает ГТРК «Мурман».

На «Седове» находятся курсанты из Архангельска, Астрахани, Калининграда, Керчи, Мурманска и Санкт-Петербурга. Барк пробудет у причала морского вокзала до 6 августа, возможность подняться на его борт будет предоставлена всем жителям и гостям города.

«Барк «Седов» снова дома! — поделился со своими подписчиками в социальных сетях глава Мурманской области Андрей Чибис, который договорился о возобновлении практики курсантов областной мореходки на «Седове» и о его прибытии в Кольский залив. — Сегодня у нас праздник вдвойне — парусник в нашем порту, любой желающий может подняться на его борт, но главное — наши ребята, мурманские курсанты, вернулись на «Седов» на практику, поэтому первыми встречали судно родители наших ребят».

Чибис выразил уверенность, что в судьбе Мурманска паруса «Седова» сыграют важную роль: «Это символ возрождения нашего образования, символ развития нашей области».

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«Приходите обязательно, не бойтесь дождя и ветра. Парусник не просто восхищает своей красотой, он вдохновляет и заряжает энергией, которая нам всем понадобится!» — рассказал Андрей Чибис.

https://www.instagram.com/p/B0qC9fGC-bM/

Как сообщает пресс-служба правительства Мурманской области, «Седов» должен был прибыть в порт раньше на несколько дней, однако этому помешал семибалльный шторм, в который попал парусник по пути. Капитан судна Евгений Ромашкин высоко оценил действия курсантов в экстремальных ситуациях.

На борту парусника 2 августа состоялось заседание вновь созданного попечительского совета барка «Седов». В него вошли представители органов власти, высших учебных заведений и крупного бизнеса. Обсуждались, в частности, планы по модернизации Мурманского государственного технического университета — знаменитой «мореходки». К октябрю 2019 года будет разработана стратегия развития МГТУ. «А быстрые шаги — это обеспечение материально-технической базы МГТУ и морского колледжа. Сейчас мы эту работу запустили, и все участники совета — это и наши рыбаки, и крупнейшие компании, такие как НорНикель и ФосАгро, — выразили готовность поддержать, в том числе финансово, развитие нашего высшего образования», — сообщил по итогам совещания Андрей Чибис.

В тот же день на борту «Седова» прошло заседание ещё одного коллегиального органа — Северного научно-промыслового совета. Как сообщил Андрей Чибис, одной из его тем стала проблема ограничения промысла у северо-западной оконечности Шпицбергена, где вылавливается около 20% всей рыбной квоты. «Мы договорились о том, как решить эту проблему, и пограничные службы пошли нам навстречу. Мурманские рыбаки смогут спокойно вести промысел в Гренландском море», — отметил глава Заполярья в своём инстаграм-аккаунте.

По его словам, также была достигнута договорённость совместно решить проблему производства рыбной муки и печени — «сейчас пограничники применяют среднегодовой переводной коэффициент к объёму печени по отношению к рыбе, и получается, что рыбакам дешевле выбрасывать печень за борт, чем выгружать в порту, так как за получающийся излишек их штрафуют».

«Ну и «на десерт» зафиксировали обязательства рыбаков по «Нашей рыбе»: мы помогаем рыбакам, а они помогают области обеспечить жителей доступной и свежей рыбой. Абсолютно честное партнёрство!» — заявил Андрей Чибис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возобновлении практики мурманских курсантов на учебных парусниках «Седов» и «Крузенштерн» врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис договорился в ходе переговоров с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильёй Шестаковым. Эта практика была прекращена в апреле 2017 года, когда приписанный к Мурманскому техническому университету барк передали Калининградскому государственному техническому университету.

Четырёхмачтовый барк «Седов» — самое крупное учебное парусное судно в мире. По данным на сайте Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, оно было построено в Германии в 1921 году. Длина судна составляет 117,5 метра, водоизмещение 7 320 тонн, экипаж — 240 человек, площадь парусов — 4 192 кв. м. После Второй мировой войны корабль, который тогда носил название «Коммодор Йонсен», отошёл СССР. В 1991 году «Седов» был передан МГТУ.