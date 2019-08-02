Ереван, , 19:03 — REGNUM

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 августа в 19:00 выступит на площади Возрождения в столице Нагорного Карабаха, Степанакерте. Об этом Пашинян заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook с озера Севан.

Я буду присутствовать на церемонии открытия Всеармянских игр, которая состоится 5 августа в Степанакерте. Об этом заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook с берега озера Севан 2 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Уважаемые соотечественники, приветствую всех вас на берегу живописного Севана. Как вам известно, 6 августа в Степанакерте состоится очень важное событие — церемония открытия Всеармянских игр, и в связи с этим в Степанакерте соберутся представители всего армянства. И я считаю, это очень хороший повод для того, чтобы немного расширить повестку дня и поговорить о наших национальных вызовах, об этом исключительном часе нашего национального единения, созданных им возможностях и правильном, эффективном использовании этих возможностей. И в связи с этим я намерен 5 августа в 19։00 выступить на площади Возрождения в Степанакерте, и всех вас с любовью приглашаю туда, потому что считаю, что это будет действительно очень важный разговор», — сказал премьер-министр.

«Конечно, я затрону также отдельные вопросы, относящиеся к повестке дня Армении, Арцаха и Диаспоры, но в целом нашей целью будет зафиксировать общенациональное единство и сделать вытекающие из этого выводы», — подчеркнул Пашинян.

«С особой любовью приглашаю всех наших соотечественников из Арцаха, поскольку до сих пор не имел повода выступать перед ними в подобном формате. И я надеюсь, что в этот день, глядя им прямо в глаза, и не только надеюсь, но так и будет, глядя им прямо в глаза, я проведу с ними очень важный разговор о нашей национальной повестке, нашей сегодняшней ситуации и завтрашних планах», — заявил глава правительства Армении.

«Итак, встретимся 5 августа, в 19:00, на легендарной площади Возрождения Степанакерта», — сказал Никол Пашинян.