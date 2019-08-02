Ереван, 2 августа 2019, 19:03 — REGNUM
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 августа в 19:00 выступит на площади Возрождения в столице Нагорного Карабаха, Степанакерте. Об этом Пашинян заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook с озера Севан.
Я буду присутствовать на церемонии открытия Всеармянских игр, которая состоится 5 августа в Степанакерте. Об этом заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook с берега озера Севан 2 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Конечно, я затрону также отдельные вопросы, относящиеся к повестке дня Армении, Арцаха и Диаспоры, но в целом нашей целью будет зафиксировать общенациональное единство и сделать вытекающие из этого выводы», — подчеркнул Пашинян.
«С особой любовью приглашаю всех наших соотечественников из Арцаха, поскольку до сих пор не имел повода выступать перед ними в подобном формате. И я надеюсь, что в этот день, глядя им прямо в глаза, и не только надеюсь, но так и будет, глядя им прямо в глаза, я проведу с ними очень важный разговор о нашей национальной повестке, нашей сегодняшней ситуации и завтрашних планах», — заявил глава правительства Армении.
«Итак, встретимся 5 августа, в 19:00, на легендарной площади Возрождения Степанакерта», — сказал Никол Пашинян.