Москва, , 19:01 — REGNUM

По мнению председателя временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова, акция протеста в Москве 27 июля прошла «не без влияния из-за рубежа».

Это подтверждают, в частности, новостные сюжеты «ведущих англоязычных и прозападных СМИ».

«Мы видим признаки вмешательства извне в эту ситуацию, более детально с конкретными названиями организаций мы будем готовы ответить чуть позже. Для полноценного разбирательства в этой ситуации мы будем проводить заседание рабочей группы. Но еще до того, как эти акции произошли, мы говорили о том, что готовятся соответствующие кадры за рубежом, что будет использована тематика выборов в Мосгордуму, что есть высокий интерес зарубежных спонсоров к этой теме. Как оказалось, мы не ошиблись в своих прогнозах», — цитирует слова Андрея Климова ТАСС.

По мнению сенатора, признаки иностранного вмешательства подтверждают, например, новостные сюжеты «ведущих англоязычных и прозападных СМИ», где, по словам Андрея Климова, идет одностороннее толкование произошедших событий.

Он добавил, что контент-анализ данных СМИ, а также хронология освещаемых событий свидетельствуют о том, что их главной целью было раздувание скандала.

«То, что произошло 27 июля, полностью укладывается в эту схему, максимальный акцент в информационных потоках был в этот день именно в глобальных СМИ, которые контролируется западными оппонентами», — подчеркнул сенатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Москве сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более тысячи человек за участие в несанкционированной акции.