Москва, 2 августа 2019, 19:01 — REGNUM
По мнению председателя временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова, акция протеста в Москве 27 июля прошла «не без влияния из-за рубежа».
Это подтверждают, в частности, новостные сюжеты «ведущих англоязычных и прозападных СМИ».
По мнению сенатора, признаки иностранного вмешательства подтверждают, например, новостные сюжеты «ведущих англоязычных и прозападных СМИ», где, по словам Андрея Климова, идет одностороннее толкование произошедших событий.
Он добавил, что контент-анализ данных СМИ, а также хронология освещаемых событий свидетельствуют о том, что их главной целью было раздувание скандала.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Москве сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более тысячи человек за участие в несанкционированной акции.