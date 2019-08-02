Вашингтон, , 18:58 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп не рассматривает последние запуски баллистических ракет КНДР как нарушение договорённостей, достигнутых в ходе саммитов на высшем уровне. Об этом он написал 2 августа в своём микроблоге в Twitter.

«За последние несколько дней Ким Чен Ын и Северная Корея испытали три ракеты малой дальности. Эти испытания ракет не являются нарушением подписанного нами в Сингапуре соглашения, и когда мы обменивались рукопожатиями, ракеты малой дальности не были предметом обсуждения», — написал глава Белого дома.

При этом Трамп не исключил, что последние ракетные запуски в КНДР могут быть нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, однако выразил уверенность, что Ким Чен Ын не хочет «терять доверие» и «разочаровывать своего друга, президента Трампа».

«Северная Корея имеет неограниченный потенциал в качестве страны под руководством Ким Чен Ына. Возможно, я ошибаюсь, но я верю, что у председателя Кима есть великое и прекрасное видение своей страны, и только Соединённые Штаты со мной в качестве президента способны воплотить это видение в жизнь», — добавил Трамп.

Как передавало ИА REGNUM, накануне КНДР осуществила второе за последние дни испытание баллистических ракет. Предыдущее испытание было проведено Пхеньяном 31 июля.

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