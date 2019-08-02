Москва, , 20:00 — REGNUM

Участник массовых беспорядков, состоявшихся 27 июля в центре Москвы, Егор Жуков заключён под стражу. Соответствующее решение 2 августа вынес Пресненский районный суд Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Жукова Егора Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ», — отметила представитель суда.

Егора Жукова арестовали до 27 сентября 2019 года. При вынесении решения судья приняла к сведению доводы защиты, которая просила избрать для подсудимого более мягкую меру пресечения. Однако суд также учёл, что молодой человек обвиняется в преступлении, совершенном группой лиц и посчитал необходимым удовлетворить ходатайство следствия о заключении Жукова под стражу.

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