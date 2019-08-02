Тегеран, 2 августа 2019, 18:34 — REGNUM
Очередные антироссийские санкции США обусловлены паранойей госсекретаря США Майка Помпео, заявил 2 августа глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter.
Дополнительные ограничительные меры Вашингтон ввёл «в очередном приступе экономического терроризма», отметил иранский министр иностранных дел.
«Видимо, паранойя Помпео на тему «великих держав» стала настоящей фобией. Проснитесь: эпоха «великих держав» давно закончилась», — написал Зариф.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа власти США ввели в действие очередной пакет антироссийских санкций, заявив, что это сделано из-за так называемого «дела Скрипалей».
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