Черкесск, , 18:33 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии зарегистрирован спискок КПРФ на выборы в Народное собрание республики шестого созыва. Избирком отменил свое решение от 5 июля, сняв партию с выборов, пишет «Кавказ Пост». В бюллетене для тайного голосования КПРФ будет размещена под шестым номером.

В новом списке коммунистов нет фамилий бывших представителей партии «Коммунисты России» Алины Чикатуевой и Эдуарда Маршанкулова, которых вычеркнули за то, что они, по мнению членов КРПФ, скомпрометировали партию.

Напомним, ранее ЦИК Карачаево-Черкесии снял КПРФ с выборов по решению Верховного суда за нарушения при проведении партийной конференции, на которой утверждался список партии на выборы в парламент

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Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Карачаево-Черкесии состоятся выборы в Народное собрание (парламент) республики шестого созыва. В них примут участие пять партийных объединений: «Единая Россия», «Патриоты России», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа».