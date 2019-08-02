Рим, , 18:23 — REGNUM

Начат сбор подписей граждан Италии за отзыв гражданства страны у экс-министра Сандро Годзи, написала на своей странице в Twitter в пятницу, 2 августа, глава партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Мелони отметила, что закон допускает отзыв гражданства у человека, который принял решение служить другому государству. В данном случае следует поступить именно так, считает она.

Как сообщалось ранее, Годзи, бывший глава аппарата правительства Италии (с 2014 по 2018 годы), в 2018 году не сумел повторно избраться в парламент Италии. В 2019 году он баллотировался в Европарламент уже во Франции, по спискам партии Эммануэля Макрона. В ближайшие дни Годзи может получить пост в правительстве Франции, он будет отвечать за взаимодействие с Евросоюзом.

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