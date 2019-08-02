Ашхабад, , 18:08 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов почти месяц не появлялся на публике. Последний раз его видели 5 июля.

Гурбангулы Бердымухамедов Kremlin.ru

После 5 июля он исчез из медийного поля на 10 дней. Затем 15 июля государственные туркменские СМИ сообщили, что Бердымухамедов ушел в отпуск с 15 июля по 15 августа.

Затем, 21 июля, в сети стала появляться информация о том, что Бердымухамедов, скорее всего, умер. Посольство Туркмении в Москве сразу же опровергло эту информацию.

Уже 24 июля на государственном туркменском телевидении показали видеозапись с Бердымухамедовым, однако телезрители сразу обратили внимание, что запись эта старая и сделана она 10 мая.

Таким образом, Бердымухамедова не видели уже почти месяц.

Стоит отметить, что в СМИ также появлялась информация о том, что, скорее всего, президенту Туркмении делали сложную операцию на почках.