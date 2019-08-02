Ереван, , 17:59 — REGNUM

В Армении обобщили данные за летний призыв 2019 года.

«За время летнего призыва на обязательную воинскую службу в армию призвано на 15% больше граждан, чем прогнозировалось. Этот процент в основном связан с возвращением граждан Армении на родину, добровольной явкой, в том числе и с другими работами.

Около 120 призванных в армию военнослужащих в результате специального отбора были призваны в технологическую роту, группу по разработке современных технологий и другие специальные подразделения.

По программе «Это я» в армию призваны 89 граждан. В рамках программы «Честь имею» министерство обороны Армении заключило договоры с 290 гражданами.

Соответствующими решениями правительства Армении 196 гражданам, имеющим значительные достижения в сфере образования и науки, выдана отсрочка от призыва в армию на обязательную воинскую службу», — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.