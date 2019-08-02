Эр-Рияд, 2 августа 2019, 17:56 — REGNUM
Международная правозащитная организация Amnesty International приветствует расширение прав женщин Саудовской Аравии, 2 августа передает агентство Associated Press.
Согласно заявлению представителя Amnesty Линн Малуф, отмененный саудитами закон об опеке «удушал» женщин королевства.
Женщинам Саудовской Аравии отныне разрешено путешествовать, получать паспорта и другие документы, а также оформлять опеку над детьми без разрешения мужчин.
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