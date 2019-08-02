Эр-Рияд, , 17:56 — REGNUM

Международная правозащитная организация Amnesty International приветствует расширение прав женщин Саудовской Аравии, 2 августа передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению представителя Amnesty Линн Малуф, отмененный саудитами закон об опеке «удушал» женщин королевства.

Женщинам Саудовской Аравии отныне разрешено путешествовать, получать паспорта и другие документы, а также оформлять опеку над детьми без разрешения мужчин.

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