Москва, , 17:53 — REGNUM

В Москве не удивлены введением второго пакета санкций США в связи с «делом Скрипалей». Об этом заявил 2 августа заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Юлия Скрипаль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы наблюдаем за этим с прошлого года, когда такой пакет санкций был введен впервые. Администрация Трампа регулярно накладывает санкции и другие ограничительные меры на Россию», — сказал он в интервью RT.

Замглавы МИД добавил, что российская экономика уже давно адаптировалась к подобным действия со стороны Соединённых Штатов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в действие второго пакета ограничительных мер в отношении России в связи с делом о предполагаемом отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаляи его дочери в британском Солсбери.

Первый пакет санкций был введён Вашингтоном в августе 2018 года и предусматривал ограничения на продажу российской стороне продукции двойного назначения. В чём именно заключатся введённые сегодня санкции пока до конца не ясно. Между тем принятый в 2018 году законопроект предусматривал возможность запрета на любые поставки в Россию американских товаров за исключением продовольственных, а также блокирование международных кредитов и понижение уровня дипломатических отношений Москвы и Вашингтона.

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