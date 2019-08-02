Краснодар, , 17:39 — REGNUM

Приказом Генерального прокурора РФ назначен новый Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор Краснодарского края. Должность занял старший советник юстиции Олег Сушков, сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе краевой прокуратуры.

В органах прокуратуры региона Сушков служит с сентября 2003 года. На последнем месте работы занимал должность начальника отдела по надзору за исполнением природоохранного законодательства управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Краснодарского края.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сменился межрайонный природоохранный прокурор в Кемеровской области. Пост вместо Олега Яцечко, работавшего на этой должности с 2014 года, занял Владимир Шиманович.