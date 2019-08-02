Минск, , 17:30 — REGNUM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству своей страны активизировать работу по урегулированию визовых вопросов с Европейским союзом и Российской Федерацией. Об этом сегодня, 2 августа, сообщил глава правительства Белоруссии Сергей Румас по итогам совещания с главой государства.

Румас рассказал, что Лукашенко поручил министерству иностранных дел Белоруссии активизировать работы по решению визовых вопросов с Европейским союзом и Россией. МИД Белорусии в ближайшее время внесет свои предложения главе государства.

Напомним, что в июле этого года председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что она ожидает подписания и ратификации соглашения о взаимном признании виз для граждан третьих стран между Россией и Белоруссией уже до конца 2019 года. Матвиенко отметила, что консультации по деталям данного соглашения могут занять около трёх месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данное соглашение планировалось подписать ещё в декабре 2018 года, но белорусская сторона оказалась не готова.