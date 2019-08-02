Псков, 2 августа 2019, 17:30 — REGNUM
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил военнослужащих 76-й десантно-штрумовой дивизии ВДВ, которые «сейчас находятся на передовой в борьбе с терроризмом» в Сирии. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона написал на своей странице в социальной сети Instagram.
https://www.instagram.com/p/B0qHkPjDtVp/
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пскове особенно чтят День ВДВ, считая его общегородским праздником, ведь в городе дислоцируется старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск России —76-я гвардейская Черниговская Краснознаменная десантно-штурмовая дивизия. Официальные торжества по случаю праздника начались сегодня, 2 августа, на полигоне «Завеличье», где 3 августа состоится торжественная церемония открытия международного этапа конкурса «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр — 2019.
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