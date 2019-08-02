Псков, , 17:30 — REGNUM

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил военнослужащих 76-й десантно-штрумовой дивизии ВДВ, которые «сейчас находятся на передовой в борьбе с терроризмом» в Сирии. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области «Наши десантники делают большое и нужное дело — возвращают детство сирийским детям, помогают вернуться в родной дом старикам и дарят надежду на мирное будущее древней сирийской земле! Все вместе и каждый из наших Героев в отдельности достойны глубочайшего уважения и признательности! Они — наша гордость и достойный пример для нашей молодёжи!»

https://www.instagram.com/p/B0qHkPjDtVp/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пскове особенно чтят День ВДВ, считая его общегородским праздником, ведь в городе дислоцируется старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск России —76-я гвардейская Черниговская Краснознаменная десантно-штурмовая дивизия. Официальные торжества по случаю праздника начались сегодня, 2 августа, на полигоне «Завеличье», где 3 августа состоится торжественная церемония открытия международного этапа конкурса «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр — 2019.

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