Киев, 2 августа 2019, 17:02 — REGNUM
Публикация заявления об увольнении руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана может быть провокацией спецслужб, заявил 2 августа Богдан агенству «Укринформ».
По его словам, остаётся лишь предполагать, как заявление об увольнении оказалось в интернете.
«Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может, журналисты… может, СБУ, может, провокация спецслужб», — цитирует агентство Андрея Богдана.
«Президент может подписать такое заявление в любой момент», — пояснил Богдан, не вдаваясь в детали, зачем спецслужбам такая провокация.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил реальность заявления об отставке Богдана и заявил, что такие заявления написали все члены его команды.
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