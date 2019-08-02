Киев, , 17:02 — REGNUM

Публикация заявления об увольнении руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана может быть провокацией спецслужб, заявил 2 августа Богдан агенству «Укринформ».

Андрей Богдан Gov.ua

По его словам, остаётся лишь предполагать, как заявление об увольнении оказалось в интернете.

«Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может, журналисты… может, СБУ, может, провокация спецслужб», — цитирует агентство Андрея Богдана.

«Президент может подписать такое заявление в любой момент», — пояснил Богдан, не вдаваясь в детали, зачем спецслужбам такая провокация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил реальность заявления об отставке Богдана и заявил, что такие заявления написали все члены его команды.

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