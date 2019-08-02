Москва, , 16:56 — REGNUM

Через счета членов ФБК Алексея Навального в 2017—2018 годах прошло более миллиарда рублей, причём эти деньги могли поступать из-за рубежа от третьих лиц, сообщает интернет-издание «Проект» (группа независимых журналистов, специализирующихся на расследованиях коррупции, в том числе — среди представителей органов власти) со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции материалы доследственной проверки МВД.

По данным издания, Следственный комитет России в ближайшее время может возбудить уголовное дело в отношении руководства ФБК по подозрению в отмывании денежных средств и неуплате налогов. Подлинность материалов проверки «Проекту» подтвердил источник, близкий к руководству силовых структур, а официальный представитель СКР Светлана Петренко от комментариев отказалась.

Согласно данным проверки, на которые ссылается «Проект», МВД изучило движение денежных средств на счетах Алексея Навального, Леонида Волкова, Романа Рубанова (бывший директор ФБК), бухгалтера Анны Чехович, юристов Вячеслава Гимади, Александра Помазуева и Евгения Замятина, руководителя социологической службы Анны Бирюковой. Выяснилось, что оборот по счетам в «Альфа-Банке» у Волкова составил 540 млн руб., по счетам Рубанова — 215 млн руб., по счетам Руслана Шаведдинова — 52 млн рублей, а всего — более одного миллиарда рублей. Проверка счетов в других банках также была проведена, но её результаты в материалах указаны не были.

Кроме того, пишет издание, в МВД считают, что сотрудники ФБК через банкоматы вносили крупные суммы денег наличными. «Так, Волков якобы внес наличными почти 36 млн руб., Рубанов — 24 млн руб., Шаведдинов — 6,4 млн руб. По мнению «экспертов МВД», эти деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки «сомнительности», — говорится в материале.

«Проект» располагает сведениями, что уголовное дело в отношении членов ФБК может быть возбуждено по ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступных путем».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле журналисты выяснили, что на биткоин-кошельки Алексея Навального поступали крупные суммы денег накануне публикации очередных «расследований» ФБК. Общая сумма таких поступлений превысила 62 млн рублей.

В июне стало известно, что в текущем году США потратят на пропаганду в России более двух миллиардов рублей.