Вашингтон, 2 августа 2019, 16:54 — REGNUM
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры, 2 августа передает агентство Reuters.
Согласно заявлению Белого дома, Трамп и Джонсон обсуждали торговлю, глобальную безопасность и интернет-сети. Трамп призвал Джонсона отказаться от 5G-оборудования китайской компании Huawei.
Также президент США выразил надежду на переговоры с Джонсоном в рамках саммита G7 во Франции в конце августа.
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