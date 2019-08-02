Вашингтон, , 16:54 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры, 2 августа передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Белого дома, Трамп и Джонсон обсуждали торговлю, глобальную безопасность и интернет-сети. Трамп призвал Джонсона отказаться от 5G-оборудования китайской компании Huawei.

Также президент США выразил надежду на переговоры с Джонсоном в рамках саммита G7 во Франции в конце августа.

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