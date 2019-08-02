Москва, , 17:55 — REGNUM

Европа не возражает против того, чтобы Россия навела порядок на Украине, считает политолог Сергей Черняховский, комментируя перспективы теоретической интеграции Украины в ЕС и в НАТО. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отношение европейцев и американцев к Украине разнится, — сказал эксперт. — В любом случае они не рассматривают её как особо профитный актив. Но есть разница. Для Европы важно, чтобы там (на Украине — прим. ИА REGNUM ) кто-нибудь навёл порядок, и Европа вполне не против того, чтобы порядок там навела Россия. Но Россия не хочет платить за развал Украины, устроенный европейцами. У американцев более коммерциализированная политика. Они говорят: «Делайте с Украиной, что хотите, но уступите нам в Сирии, в Китае или ещё где-то». Поэтому Украина в этом отношении — это такой мяч, который наши западные «друзья» готовы использовать против России, но не хотят нести никаких обязательств и даже готовы отказаться от Украины, если это будет создавать для них проблемы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, работа по интеграции Украины в ЕС и НАТО, которую команда Петра Порошенко выполняла последние пять лет, сейчас оказалась фактически «поставлена на паузу».

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