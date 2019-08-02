Нальчик, , 16:40 — REGNUM

На депутатские мандаты в Кабардино-Балкарии претендуют 355 человек. Именно столько человек зарегистрировала избирательная комиссия, сообщили ИА REGNUM 2 августа в региональном избиркоме.

Регистрация кандидатов в депутаты парламента Кабардино-Балкарии шестого созыва в настоящее время уже завершена. Самый большой список у «Единой России» — 115 человек. КПРФ зарегистрировала 72 своих представителя, «Партия «Зеленых» — 51, «Справедливая Россия» и ЛДПР — по 40, «Гражданская платформа» — 37».

По словам заместителя председателя избиркома республики Муссы Джаппуева, не поступили списки на регистрацию от «Коммунистов России».

Напомним, выборы парламента Кабардино-Балкарии шестого созыва пройдут в единый день голосования 8 сентября.

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