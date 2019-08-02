Москва, , 16:41 — REGNUM

Североатлантический альянс готов сотрудничать с Украиной, но не хочет нести перед ней какие-то обязательства, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание бывшего государственного секретаря США Кондолизы Райс о том, что едва ли Украина в ближайшее время сможет стать членом НАТО.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зачем США Украина в качестве члена НАТО? — риторически поинтересовался эксперт. — Если Украина вступит в альянс, то в случае военного конфликта она становится территорией первого удара. А если она не вступает, а просто сотрудничает с НАТО, то она несёт обязательства перед НАТО, но вот НАТО не несёт никаких обязательств перед ней. Именно такая конфигурация более удобна для США. В случае сложного развития событий на Украине (которые, например, приведут к вступлению в этот конфликт России) НАТО не придётся вступать за Украину всеми силами альянса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Райс, Украина могла бы приблизиться к альянсу даже без формального соглашения, участвуя во всё большем количестве мероприятий, проводимых НАТО.

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