Москва, 2 августа 2019, 16:41 — REGNUM
Североатлантический альянс готов сотрудничать с Украиной, но не хочет нести перед ней какие-то обязательства, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание бывшего государственного секретаря США Кондолизы Райс о том, что едва ли Украина в ближайшее время сможет стать членом НАТО.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Райс, Украина могла бы приблизиться к альянсу даже без формального соглашения, участвуя во всё большем количестве мероприятий, проводимых НАТО.
Читайте ранее в этом сюжете: Кандолиза Райс советует Украине забыть про членство в НАТО