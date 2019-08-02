Майкоп, , 16:28 — REGNUM

Колонну техники условного противника уничтожили артиллерийские расчеты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на марше из 152-мм гаубиц «Мста-Б», как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЮВО 2 августа, учения прошли на полигоне Майкопский в Адыгее.

Согласно легенде учений, механизированную колонну условного противника в 10 км обнаружили беспилотные летательные аппараты, данные были переданы на командный пункт. Для уничтожения противника были задействованы 152-мм артиллерийские гаубицы 2А65 «Мста-Б». Стрельба осколочно-фугасными снарядами велась прицельно с закрытых позиций на дистанции до 12 километров. Стрельбу вели одиночные расчеты, а также в составе батареи. Военные отработали задачи по уничтожению живой силы противника. Также в ходе учений совершенствовались навыки по расчету координат целей, взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки и расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов.

Отметим, что ранее, в конце июля, более тысячи артиллеристов были подняты по тревоге, они совершили марш на дистанцию более 100 км, в ходе него отрабатывались вводные по отражению воздушной атаки на колонну техники и преодолению зараженного участка местности.