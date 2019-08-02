Москва, 2 августа 2019, 16:31 — REGNUM
Так называемая старая Европа будет блокировать вступление Украины в НАТО, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова бывшего государственного секретаря США Кондолизы Райс, которая усомнилась в том, что Украина в ближайшее время сможет вступить в НАТО.
Ещё один момент, который обозначил политолог, касается того, что равноправное членство Украины в НАТО может привести к усилению стран так называемой Новой Европы, чего «ядру Европы» совершенно не надо.
Напомним, как сообщалось ранее, по словам Кондолизы Райс, вступление Украины в НАТО крайне маловероятно, поскольку эта организация является консенсусной, а как раз консенсуса по вопросу принятия Украины в альянс едва ли удастся достичь.