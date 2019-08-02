Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM

Гражданам Финляндии могут предоставить право на получение бесплатной электронной визы для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это может произойти уже с октября 2019 года, в связи с указом президента России о введении электронной визы в эти два региона.

Граница РФ и Финляндии Погрануправление ФСБ России

Новость о вероятном упрощении визового режима для финнов, которые сейчас получают бумажные визы для поездок в Петербург и Ленобласть, пришла на фоне известия о том, что сама Финляндия фактически усложняет выдачу Шенгенских виз для граждан РФ. Как сообщало ИА REGNUM, это уже вызвало волну негатива в российских соцсетях среди жителей регионов, граничащих с Финляндией и часто посещающих эту страну.

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Как отмечает 2 августа финское агентство Yle, глава консульского отдела МИД Финляндии Паси Туоминен сообщил, что это ведомство 1 августа получило официальное уведомление от российской стороны о введении электронной визы в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Правда, пока не подтверждено, что Финляндия войдет в список стран, граждане которых могут претендовать на получение российских электронных виз.

«Мы думаем, что это будет касаться и Финляндии, но официального подтверждения этому нет», — заявил Туоминен.

Одновременно глава консульского отдела МИД Финляндии прокомментировал решение об унификации требований Финляндии к документам для российских граждан из любых регионов с 1 сентября 2019 года — то самое, которое фактически ужесточает правила получения Шенгена для жителей Северо-Запада РФ, поскольку им придется теперь подтверждать свои доходы и предоставлять план поездки, бронь гостиницы или билеты.

Туоминен объясняет — «мы просто будем следовать шенгенским правилам, как и другие страны», и надеется, что новые требования не уменьшат количество российских туристов в Финляндии.

«Обычно у каждого россиянина достаточно средств и все брони в порядке. В этом смысле россияне — первоклассные туристы», — заявил финский дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, впервые режим электронной визы был введен указом президента от марта 2017 года на территории свободного порта Владивосток. Такая электронная виза действует в течение 30 дней с момента оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Такую визу могут получить граждане 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа 2018 года.

18 июля 2019 года Владимир Путин на встрече с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым заявил, что он ничего не имеет против введения режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и считает нужным распространить этот режим и на Ленинградскую область.

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