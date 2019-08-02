Рязань, , 16:23 — REGNUM

На полигоне Дубровичи под Рязанью c 3 по 17 августа пройдут пятые армейские международные игры. Участниками «Авиадартса-2019» станут представители России, Беларуси, Казахстана и Китая. Как стало известно ИА REGNUM, лётчики отработают полёт по маршруту, ведение визуальной воздушной разведки, технику пилотирования и боевое применение по наземным целям. В рамках международного конкурса состоится шоу «Авиамикс», на котором выступят лучшие пилотажные группы.

«Во время проведения «Авиамикса» будет работать мобильная стойка, где каждый желающий сможет получить бесплатно карту города или области, узнать о предстоящих ярких событиях 2019 года», — сообщили 2 августа в пресс-службе городской администрации.

Церемония открытия запланирована на 5 августа. Шоу «Авиамикс» пройдёт 10 августа, пилотажные группы выступят 17 августа сразу после награждения победителей. Вход свободный.