Киев, , 16:14 — REGNUM

«Киеву нельзя снимать санкции с российских социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», поскольку они являются важным элементом в гибридной войне Кремля против Украины». Об этом 2 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов депутат от фракции Блок Петра Порошенко Юрий Бублик.

По его словам, Украина может разрешить российские соцсети только после того как Киев и Москва подпишут мирный договор.

«Войну никто не отменил. Мир не подписан. Поэтому элемент гибридной войн нужно уничтожать. Их нельзя разрешать, потому что за социальными сетями сидят администратор, которые курируют соцсети. Кому-то разрешают высказывать позицию, а кому-то не позволяют. Кого-то банят, а кому-то разрешают говорить то, что противоречит национальным интересам нашего государства», — напомнил Бублик.

При этом он призвал Киев вести более жесткую информационную политику, чтобы избавиться от «информационного хаоса».

«По моему глубокому убеждению, все социальне сети вражеского государства нужно запретить, как это сделано сейчас, и ни в коем случае не восстанавливать. Наоборот, нужно усиливать возможное давление на информационный хаос в нашем обществе. Тем более что масс-медиа являются элементом гибридной войны», — добавил Бублик.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая официальная газета правительства Украины «Урядовый курьер» опубликовала текст указа главы государства Порошенко, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Своим указом Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года о введении санкций в отношении ряда российских компаний.

Так, на три года вводится блокировка активов российских сайтов «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мейл.ру» и «Яндекс». Украинским интернет-провайдерам запрещено предоставлять доступ к указанным ресурсам.

Напомним, 1 августа советник президента Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что в команде главы государства нет планов отменить блокировку доступа к российским социальным сетям.