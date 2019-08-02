Москва, , 16:12 — REGNUM

Турецкие сухопутные войска получили еще четыре вертолета CH-47 °F Chinook производства американской компании Boeing. Это последние машины из заказанных одиннадцати вертолетов этой марки. CH-47 °F Chinook доставлены в турецкий порт Измир. Об этом сообщило посольство США в Турции.

Данная поставка прошла на фоне обострения отношений Анкары и Вашингтона из-за покупки Турцией российского зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». На сегодняшний день Пентагон объявил об исключении Турции из программы по производству истребителей пятого поколения F-35. Пилоты и технический персонал турецких ВВС, которые должны были учиться пилотированию и обслуживанию F-35 на территории США, уже вернулись домой.

Значительная часть конгрессменов США настроена на применение более серьезных санкций против Турции — санкций по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Ограничения могут быть распространены на поставки любого оружия производства США и запчастей к нему в Турцию. По мнению ряда экспертов, поставка четырех вертолетов CH-47 °F Chinook может стать последней поставкой американского вооружения Анкаре.