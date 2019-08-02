Таллин, , 16:06 — REGNUM

В течение следующих четырёх лет в Эстонии будет осуществлена государственная реформа, согласно которой часть чиновников из столицы будут отправлены на постоянное место работы в провинцию. Соответствующий план уже одобрен эстонским правительством, сообщает национальный вещатель rus.err.ee

Как сообщило министерство финансов Эстонии, после того, как план будет одобрен депутатами Рийгикогу (эстонский парламент), в него будут внесены уточнения.

В целом реформа подразумевает под собой слияние отдельных государственных учреждений и перевод отдельных ведомств из столицы в уезды. Проводится реформа с целью повышения качества предоставления публичных услуг и снижения затрат на управление госаппаратом. Реорганизация коснётся работы госучреждений в пяти сферах: транспорт, окружающая среда, землепользование и планировки, образование и сельское хозяйство.

Как отметил министр госуправления Яак Ааб, из-за уменьшения количества населения и последующей нехватки ресурсов необходимы более умные способы по организации работы госаппарата.

«Наряду с эффективным госуправлением еще более важно, чтобы у людей по всей Эстонии была хорошая среда для жизни. Для этого необходимо обеспечить качественные публичные услуги по всей стране и создать в уездах возможности для работы, в том числе на государственных рабочих местах», — добавил Ааб.