Таллин, 2 августа 2019, 16:06 — REGNUM
В течение следующих четырёх лет в Эстонии будет осуществлена государственная реформа, согласно которой часть чиновников из столицы будут отправлены на постоянное место работы в провинцию. Соответствующий план уже одобрен эстонским правительством, сообщает национальный вещатель rus.err.ee
Как сообщило министерство финансов Эстонии, после того, как план будет одобрен депутатами Рийгикогу (эстонский парламент), в него будут внесены уточнения.
В целом реформа подразумевает под собой слияние отдельных государственных учреждений и перевод отдельных ведомств из столицы в уезды. Проводится реформа с целью повышения качества предоставления публичных услуг и снижения затрат на управление госаппаратом. Реорганизация коснётся работы госучреждений в пяти сферах: транспорт, окружающая среда, землепользование и планировки, образование и сельское хозяйство.
Как отметил министр госуправления Яак Ааб, из-за уменьшения количества населения и последующей нехватки ресурсов необходимы более умные способы по организации работы госаппарата.