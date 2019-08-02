Москва, , 16:04 — REGNUM

В Кремле прошла рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.

«Эта встреча для Игоря Бабушкина была сложнее, чем для Владимира Путина, — считает политолог Алена Август, — Хотя бы потому, что Игорь Бабушкин — временно исполняющий обязанности губернатора региона с очень коротким сроком пребывания на этой позиции. Но уже четко обозначены приоритеты развития региона: социальная политика, развитие региональной экономики, новые подходы к управлению — то есть, движение к открытости власти, и реализация национальных проектов».

«Все изменения, которые планирует реализовать Игорь Бабушкин, невозможны без поддержки с федерального центра не только с точки зрения поддержки финансовыми средствами, но и сточки зрения поддержки самой этой работы. Потому что работа возможна только тогда, когда сверху до низу люди одинаково друг друга понимают», — подчеркнула эксперт.

«В принципе, можно даже сказать, что Игорю Бабушкину в ходе встречи удалось осветить некоторые свои достижения за короткий строк, например, ситуацию на судостроительном заводе «Красные баррикады», где еще недавно была просто нереальная задолженность перед работниками, что, конечно, недопустимо. Насколько мне известно, эту проблему удалось решить, и жизнедеятельность предприятия будет восстановлена в ближайшее время. А это важно, потому что это не только рабочие места и деньги, на которые люди могут жить, но и общий уровень социального оптимизма. Дело в том, что остановка завода мало радует людей, и им сложнее планировать свое будущее. Когда завод открывается, люди понимают, что жить дальше можно», — рассказала политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Стоит также отметить и расширение мер социальной поддержки населения, потому что это то, что было необходимо, это было одно из первых решение врио на новой должности, эти меры затрагивают около 200 тысяч жителей региона. И, конечно, очень важна работа временно исполняющего обязанности с Газпромом, потому что это одно из главных предприятий региона, на которое завязано решение многих вопросов. И замечательною, что Игорю Бабушкину с Алексеем Миллером удается друг друга слышать и понимать. Поэтому и план газификации региона сейчас обновлен и синхронизируется со всеми вопросами, которые решает регион, и социальные программы Газпрома на территории региона будет расширены. Надо отметить, что Алексей Миллер, как руководитель госкорпорации смотрит, с кем можно работать, а с кем нет. И его решение о расширении социальных программ основаны еще и на том, что за человек временно исполняющий обязанности — значит, ему можно доверять и с ним можно работать», — завершила свой комментарий Алена Август.

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