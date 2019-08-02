Рязань, , 15:54 — REGNUM

Документы на должность главы администрации Рязани подал шестой кандидат. Это заместитель главы администрации Пронского района по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам Андрей Ильичев, сообщили 2 августа в пресс-службе городской думы.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным Рязанского городского сайта, неделю назад Ильичев претендовал на должность мэра Новомичуринска, но набрал меньше голосов, чем другой кандидат. Специальная комиссия принимает документы от кандидатов до 17:00 2 августа. Ранее заявки на участие в конкурсе подали Павел Ахунов, Дмитрий Калтаченко, Андрей Любимов, Александр Ачалов и Виктор Ефремочкин.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс на должность главы администрации Рязани назначен на 6 сентября 2019 года — мэра изберут депутаты на заседании гордумы.