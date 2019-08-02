Москва, , 15:47 — REGNUM

Президент России Владимир Путин обещал поддержку при создании портовой особой экономической зоны в Астрахани. Вопрос обсуждался 2 августа на встрече президента Владимира Путина и врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, сообщила пресс-служба Кремля.

Игорь Бабушкин и Владимир Путин Kremlin.ru

Глава региона доложил, что работа по выполнению поручения ведется — сформирована рабочая группа, ведётся оформление земельного участка для формирования портовой особой экономической зоны.

«Мы сегодня находимся в переговорах с федеральными органами исполнительной власти: Министерством транспорта, Росморпортом, потенциальными инвесторами. В рамках Вашего поручения с докладом до 1 декабря, я полагаю, мы сформулируем и сформируем чёткое понимание по срокам и этапности формирования портовой особой экономической зоны», — сказал Бабушкин.

По словам врио губернатора, при реализации проекта, грузопоток по направлениям север — юг и запад — восток вырастет до 15 млн тонн в год.

Владимир Путин «Если будет нужна дополнительная поддержка, помощь, обязательно мне скажите, безусловно, я поддержу».

Напомним, 1 августа в МВД России состоялась встреча министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. На встрече обсуждались пути повышения эффективности деятельности региональной полиции, в том числе по раскрытию преступлений в сфере экономики, борьбе с коррупцией, защите природных ресурсов.