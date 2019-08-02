Киев, , 15:43 — REGNUM

Украинский политический эксперт Руслан Синельников считает, что Киеву нужно разрешить российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», несмотря на то, «что они находятся под контролем федеральной службы безопасности России». Соответствующее заявление Синельников сделал 2 августа в эфире одного из украинских телеканалов.

Запрет Вконтакте в Украине Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

«Перед выборами президента Зеленского спрашивали: «Влияют ли социальные сети на положение дел в государстве?». Он высказывался за то, чтобы их разрешить, потому что это не тот элемент, который серьезно влияет на информационную политику», — сказал Синельников.

По его словам, российские соцсети запретили потому что в них якобы появились фото сына пятого президента Украины Петра Порошенко Михаила. Напомним, в мае 2017 года журналист «Радио Свобода» Левко Стек опубликовал на своей странице в Фейсбуке фото учащихся британского международного колледжа Concord, на котором младший сын президента Порошенко Михаил Порошенко позирует в кофте с надписью «Russia».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа советник президента Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что в команде главы государства нет планов отменить блокировку доступа к российским социальным сетям, которая была введена в 2017 году.