Цхинвал, , 15:42 — REGNUM

Военные учения НАТО Agile Spirit 2019 в Грузии являются продолжением провокационного куса североатлантического альянса на поддержку реваншистских амбиций Тбилиси в отношении Цхинвала, заявили 2 августа в пресс-службе МИД Южной Осетии.

Грузинские солдаты в ходе совместных учений стран-участниц НАТО (cc) U.S. Army Europe

В министерстве обратили внимание на то, что «демонстративное бряцание оружием» происходит накануне одиннадцатой годовщины военной агрессии Грузии против Южной Осетии.

В МИД также напомнили, что трагическим событиям августа 2008 года также предшествовали совместные грузино-американские военные учения Immediate Response.

«Поддержка Грузии в её стремлении к максимальному расширению военного сотрудничества с блоком НАТО самым негативным образом сказывается на существующей системе региональной стабильности и безопасности», — добавили в МИД Южной Осетии.

Как сообщал ИА REGNUM, 27 июля на военной базе второй пехотной бригады в городе Сенаки в Западной Грузии стартовали военные учения НАТО Agile Spirit — 2019 («Проворный дух — 2019»). Маневры, в которых примут участие более 3 тыс. человек, продлятся до 9 августа.

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