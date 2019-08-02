Москва, , 15:40 — REGNUM

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным по поручениям, данным главой государства в феврале и мае этого года в Ахтубинске. О встрече глава государства с врио губернатора 2 августа сообщила пресс-служба Кремля.

«В рамках февральского поручения реализуем проекты по социальным объектам — это 50 объектов. На сегодняшний день по 39 объектам у нас имеется подтверждение из федерального бюджета, ведётся работа по их реализации. По 11 плановые сроки — 2020−2021 годы. Это строительство объектов спорта, домов культуры, объекты здравоохранения, детские сады и школы», — сообщил Бабушкин.

Отвечая на вопрос президента о ситуации по объектам здравоохранения, глава региона сообщил о планах по строительству корпуса областного перинатального центра и лечебно-диагностический корпус онкодиспансера. При этом по одному из объектов, отметил Бабушкин, необходима корректировка проекта, а также нужно учесть оборудование объекта лечебно-диагностического корпуса онкодиспансера. Что касается ситуации в первичном здравоохранении, то, по признанию Бабушкина, «дела обстоят не очень хорошо».

»Нам совершенно необходима реконструкция тех поликлиник, которые сегодня существуют у нас в населённых пунктах. Нам необходимо дополнительно построить ФАПы в рамках и национального проекта, и в рамках мер поддержки, которые оказаны в рамках Вашего поручения. Мы рассчитываем, что нам существенно удастся эту ситуацию изменить», — пояснил глава региона, добавив, что планируется создание мобильных пунктов оказания медпомощи.

Сложная ситуация и с объектами культуры — большинство из них были построены более 60−70 лет назад, и требуют реконструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на встрече с президентом Игорь Бабушкин заявил о планах по «перезагрузке» экономики региона.

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