Москва, , 15:35 — REGNUM

Американские истребители-невидимки F-22 Raptor вновь проводят операции над Сирией. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence-blog.com.

В июле 2019 года ВВС США объявили, что истребители пятого поколения F-22 впервые прибыли на авиабазу Эль-Удейд в Катаре для «защиты американских сил и интересов в зоне ответственности Центрального командования США». Однако ничего не сообщалось об участии истребителей F-22 Raptor в операции в небе Сирии.

Ресурс Defence-blog.com ссылается на интернет-исследователя под ником «Самир». «Самир» взял недавно опубликованные ВВС США фотографии о дозаправке в воздухе истребителей F-22 над «нераскрытым местоположением» 29 июля 2019 года. Далее он сравнил эти фото со спутниковыми снимками данной местности.

Используя Google Maps и другие картографические сервисы, «Самир» определил место на земной поверхности, над которой проводилась дозаправка. По словам «Самира», заправщики KC-135 проводили дозаправку в воздухе истребителей F-22 Raptor над северо-востоком сирийской провинции Ракка. Эта местность в Сирии контролируется Сирийскими демократическими силами, созданными и поддерживаемыми США.