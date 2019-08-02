Москва, , 15:29 — REGNUM

«Программу перезагрузки» запускают власти Астраханской области, об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи 2 августа врио губернатора Игорь Бабушкин, сообщила пресс-служба Кремля.

«Мной обозначены в рамках стратегии действий пять основных приоритетов, по которым главное направление — это рост качества жизни людей, повышение социальной защищённости граждан. Всё это, безусловно, невозможно без изменений в экономике, поэтому мы запускаем программу перезагрузки», — заявил Бабушкин.

Отвечая на вопрос президента, врио губернатора сообщил, что в числе приоритетных вопросов — решение проблем незащищенных слоев населения — многодетных семей, ветеранов войны и труда.

«Первой моей законодательной инициативой стало региональное расширение мер социальной поддержки, которое позволит нам охватить более 200 тысяч населения. С 1 сентября мы рассчитываем, что эти меры вступят в силу. На этот год у нас уже запланировано 280 миллионов рублей, и со следующего года мы готовы будем потратить на поддержку наших граждан 845 миллионов рублей», — заявил врио губернатора.

Он пояснил президенту, что соответствующий региональный закон уже принят в первом чтении, второе чтение должно состояться в августе, а с 1 сентября закон вступит в силу. Источники финансирования — консолидированный бюджет региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече с Путиным Бабушкин заявил о массе нерешенным проблем в регионе.